Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Dazn in vista dell’imminente sfida di Champions League contro il Real Madrid: “Bisogna vincere perché non so quello che proverei nel vedere che ancora non ce l’abbiamo fatta. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto…gli anni in cui sono stato qui. Però se sono dentro, posso vincerla. Se non la vinco avrò fallito ma l’importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di più”.