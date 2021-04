Pep Guardiola, a Sky Sport, ha parlato del successo del suo City.



CHAMPIONS - "Ti pregiudica una stagione. Un sollievo essere in semifinale per la prima volta, questa squadra ha fatto passi immensi in 10-12 anni, ma è la seconda volta in semifinale di Champions League. Siamo felicissimi, in 3 giorni abbiamo il Chelsea, ma oggi ce lo godiamo. Abbiamo sofferto per tanti anni.



FODEN - "Eravamo tutti, i giocatori stessi. La gente dice: vai ai quarti ogni anno e i giocatori ce l'avevano tutta per farlo. Non riuscivamo a pressare bene, loro hanno qualità nell'uscita. Giocando terzini abbiamo molta difficoltà. Con Foden centrale fra il terzino e il centrocampista abbiamo trovato continuità nel gioco e la partita era tra le nostre mani. Non siamo riusciti ad andare avanti. Il calcio ti può far perdere, ma non l'abbiamo fatto".



RIPARTIRE DALLE BASI - "Abbiamo iniziato con tanti problemi, covid, infortuni. Riadattato i giocatori alla qualità. Ci siamo allontanati dai principi di gioco. Tanta gente a disposizione. Da lì è iniziato tutto, è tornato come al primo anno. L'ABC. Oggi parlano della squadra di Pep, ma questo mestiere appartiene ai giocatori, dare un'idea ai giocatori".



QUATTRO TROFEI - "Ora il Chelsea, per noi è un piacere essere lì. Adesso le coppe, il campionato, ci proveremo".