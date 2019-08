E' solo in panchina, Joao Cancelo, nella prima gara di Premier del suo Manchester City. Nonostante qualche allenamento con i Citizens, Guardiola non ha voluto rinunciare al portoghese, facendogli così assaggiare l'atmosfera del campionato inglese. Ieri, in conferenza, Pep è stato chiaro sull'ex Juve, lodando in parte anche i bianconeri: "Cancelo ha esperienza, quando giochi alla Juventus lo fai rapidamente. Ti crei una mentalità vincente. Lui e Walker? Per Kyle è importante avere competizione, come accaduto con Danilo. Accadrà di nuovo, si giocheranno il posto. Joao può giocare anche a sinistra, come fatto a sinistra. E' bene per la squadra, però adesso gioca Kyle ovviamente".