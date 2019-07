Con De Ligt in arrivo, Bonucci potrebbe cambiare repentinamente aria. Il centrale, dopo un anno dal ritorno in bianconero in seguito allo scossone Milan, sta valutando la possibilità di richiudere le valigie e di trovare uno degli ultimi, grandi contratti della sua carriera. Alla soglia dei 32 anni, Leo non disdegnerebbe una proposta dall'estero, soprattutto se ad attenderlo c'è uno dei migliori allenatori della storia. Che lo vuole. Lo vuole davvero.



PERICOLO PEP - E' Guardiola a chiedere direttamente di Bonucci. Già nel 2016, come ricorda il Corriere dello Sport, ci furono primi approcci e primi tentativi. Mansour fece vacillare il centrale con un'offerta da 8 milioni stagione; la Juve avrebbe invece incassato 60 milioni. No, nada. L'amore era troppo forte. Si è invece affievolito nel tempo, nonostante un ritorno a casa mai stato davvero scontato. I bianconeri non si opporrebbero oggi a una cessione del difensore, e allora Bonucci è finito nelle idee di Real Madrid, Bayern Monaco e pure in quelle del Psg (che ci ha già provato, tuttavia senza successo). Il prezzo? Intorno ai 50 milioni, poiché pesano i quattro anni di contratto che ha oggi con la Juventus.