Phil Foden, centrocampista classe 2000 del Manchester City, è tra i talenti più in vista del panorama internazionale. Un vero e proprio predestinato, che la Juventus ha seguito a lungo sul mercato. Prima che Pep Guardiola lo portasse in prima squadra. Lo stesso manager dei Citizens ne ha parlato così al Sun: "Non gli abbiamo offerto un nuovo contratto per caso, è l'unico giocatore che non può essere venduto in nessun caso. Neanche per 500 milioni di euro. Phil non va da nessuna parte, Phil è il City. Quando David Silva se ne andrà, sappiamo esattamente chi sarà il nostro nuovo mago. È cresciuto con noi ed è destinato ad essere brillante. Una cosa è chiara: Foden ha un posto nella nostra prima squadra".