Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia di Champions League, prima della sfida contro il Real Madrid. Guardiola ha parlato delle ambizioni del club in Champions League e sulla vittoria finale. Ecco le dichiarazioni del tecnico spagnolo: "Affrontiamo la squadra regina di questa competizione. Questi giocatori possono vincere la Champions League, abbiamo una grande opportunità. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma questa non è l’ultima spiaggia. Solo alla morte non c’è rimedio. Abbiamo una possibilità, dobbiamo seguire la nostra squadra".