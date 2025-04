Guardiola arriva in Serie A? Cosa succede

AFP via Getty Images

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Serie A potrebbe essere scossa da una clamorosa suggestione: Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City al termine della stagione e sbarcare in Italia.L’ipotesi più affascinante porta al Milan, dove il tecnico spagnolo potrebbe ritrovare Fabio Paratici, suo grande amico, pronto a diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Il legame tra i due potrebbe rappresentare un fattore chiave per avvicinare Guardiola al club milanese, anche se al momento si tratta solo di una suggestione di mercato.Guardiola, che guida il City dal 2016, ha conquistato tutto in Inghilterra e potrebbe essere alla ricerca di nuove sfide. Il Milan, con un progetto giovane e ambizioso, potrebbe rappresentare una destinazione intrigante, ma restano molte incognite: l’ingaggio elevato dell’allenatore e la necessità di costruire una squadra competitiva per il suo stile di gioco.

Per ora, l’idea resta un semplice sogno di mercato. Ma se il City e Guardiola dovessero davvero separarsi, il Milan potrebbe provare il colpo più sorprendente degli ultimi anni.