Pep Guardiola è pronto a sbarcare in Italia. Non per allenare la Juventus, visto e considerato che ha tutta l'intenzione di restare al Manchester City, a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il manager dei Citizens sarà a Milano per un importante evento di golf. Appassionato di questo sport, il tecnico catalano dovrebbe partecipare a un torneo nel capoluogo lombardo anche se, data la vicinanza con Torino, non mancheranno le speculazioni sul suo futuro sulla panchina bianconera. E i tifosi continuano a sognare.