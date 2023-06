Dopo aver conquistato la sua terza Champions League, Pep Guardiola ha parlato del calcio italiano ai microfoni di Sky.'Bisogna viaggiare per migliorare, quando rimaniamo a casa parliamo sempre meglio di chi è lontano. Ho visto spesso Inter, Napoli, Milan e ho visto quanto sono davanti, non c'è più il contropiede e il buttare la palla in avanti. Ricordo quando giocavo contro Antonio Conte, le sue squadre svuotano la metà campo e diventa difficilissimo fermarle'.