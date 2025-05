Getty Images

Guardiola alla Juventus? La risposta del suo ex compagno

3 ore fa



Oscar Garcia, storico compagno di squadra di Pep Guardiola, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TMW in cui ha parlato anche dei rumors che ogni anno accendono l'ipotesi di vedere Guardiola sulla panchina della Juventus. Secondo Garcia, il tecnico del Manchester City è capace di allenare qualsiasi squadra del mondo con successo, e la Juve non sarebbe un'eccezione.



Sulle attuali condizioni della Serie A, Garcia ha sottolineato come il campionato italiano sia tornato a essere tra i più competitivi in Europa, con squadre che si stanno comportando molto bene anche nelle competizioni internazionali. Non c'è nessuna squadra al mondo, secondo Garcia, che desideri affrontare un club italiano in uno scontro a eliminazione diretta, grazie alla solida preparazione difensiva e offensiva delle formazioni nostrane. Dopo un periodo di difficoltà, la Serie A, secondo l'ex calciatore, è tornata tra le prime tre leghe europee.