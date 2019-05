Guardiola si, Guardiola no. Guardiola su, Guardiola giù. Sui social non si parla d'altro. Tra verità e finzione ma c'è anche un altro lato da tenere sott'occhio, oltre a quello sportivo. L'affare Guardiola sembra un discorso speculativo che serve a far salire e scendere il titolo della Juve in borsa.Appena esce la voce su Guardiola il titolo schizza e io vendo. Ma se sono io a divlugare la notizia è una frode. La CONSOB sta indagando proprio perché si vuol capire chi sta divulgando queste notizie.Con questo non voglio dire che Guardiola non arrivi. Tutto può essere. Dopo Ronaldo può anche essere che arrivi Guardiola. L'anno scorso però quando iniziarono le prime indiscrezioni su CR7Diciamo che in una situazione del genere uno speculatore può pensare di fare cosa ha fatto con Ronaldo anche con Guardiola. Le due cose possono anche andare di pari passo. Guardiola può arrivare ma quel che è certo è che in questo momentoCi sono personaggi, così dette persone sensibili, che sono tutte quelle che siedono nel CDA. Tutte queste persone devono obbligatoriamente comunicare se comprano o vendono un titolo della Juve. Sono obbligati a farlo, che ne comprino una o mille. Se la CONSOB vuole approfondire le cose può andare a controllare quando, durante la giornata,La difficoltà è che a volte gli acquisti vengono fatti tramite società estere eRicordiamoci sempre che il titolo della Juve è tra i primi 40 in Italia e non può avere scossoni da +15 a -10 sulla base di voci che volevano Guardiola a Palazzo Parigi a Milano. Pep può arrivare? Magari si. Di certo in questo momento le voci fanno anche parte di un gioco finanziario.