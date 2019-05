Nel giorno in cui rimbalzano nuove indiscrezioni su un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus nella prossima stagione, dall’Inghilterra filtra la versione del Manchester City sul futuro del proprio allenatore.



LA RISPOSTA DEL CITY - Secondo quanto riporta il Sun, che cita fonti vicine al Manchester City, il club inglese ritiene i rumors su Guardiola alla Juve “così ridicoli da non meritare neppure un commento”. I campioni di Premier League sarebbero assolutamente sicuri della permanenza del tecnico catalano all’Etihad: i Citizens mostrano serenità e non intendono commentare queste indiscrezioni.