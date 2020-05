2









"Guardiola in Italia? Il piano è quello". Manuel Estiarte, il più fidato e stretto collaboratore di Pep Guardiola, ha parlato al Secolo XIX, rilanciando quelle indiscrezioni di mercato che raccontavano di un prossimo arrivo dell'ex Barcellona in Italia, accostato in maniera più che insistente alla Juve.



Ecco le sue parole: "Posso dire che Pep ama l'Italia e ha mantenuto amicizie e affetto, anche se qui ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua carriera, quando venne accusato di doping e prosciolto solo dopo sette anni. Ma lui ama l'Italia e l'Italia sta recuperando da momenti meno splendidi che ha vissuto in tempi recenti. L'idea di partenza, quando Guardiola cominciò, era di allenare nei quattro grandi campionati: Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Non le dico che succederà ma perché non dovrebbe? Però una cosa è certa: Pep non allenerà ancora per molto, non farà come Ferguson in panchina fino a 70 anni".



MESSI IN SERIE A - "No! Messi sta benissimo a Barcellona, i suoi figli imparano il catalano. Vive una situazione ideale".