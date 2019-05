Le voci su Pep Guardiola hanno fatto impennare il titolo della Juventus. Le azioni bianconere hanno archiviato la giornata odierna in rialzo del 5,68%, chiudendo la sessione a quota 1,44 €. E’ il risultato migliore del mese di maggio per la società di Agnelli a Piazza Affari, complici i rumors sul prossimo allenatore della squadra campione d’Italia. Chi sarà l’erede di Max Allegri? Continuano a rimbalzare le indiscrezioni che vogliono Guardiola sulla panchina bianconera e la reazione degli operatori non si è fatta attendere.