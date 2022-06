Cos’è questa cosa stupenda pic.twitter.com/XWBeJEV5Og — Pirlo is my life (@PirloIsMyLife) June 13, 2022

Ci risiamo. Ormai si può dire che non ci sia estate senza un accostamento alladi Pep, l'ex allenatore del Barcellona attualmente sulla panchina del Manchester City. E oggi, 13 giugno, l'argomento è tornato in tendenza su Twitter, scatenando naturalmente le reazioni del mondo bianconero. Il motivo però, in questo caso, sembra legato semplicemente a... un gioco social, nato dall'ironia di qualche tifoso sulle tante voci che, di giorno in giorno, si alimentano sul mercato della Vecchia Signora, in uscita e in entrata. Eccolo di seguito: