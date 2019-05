Sono crollate le quote per Pep Guardiola alla Juventus. Dalla suggestione a una prova concreta in arrivo dai bookmakers. Al momento, infatti, l'arrivo del catalano in bianconero è dato appena a 1.75 dalla società di scommesse Better. Per Eurobet, invece, si parte da una base di 2 euro. 2.50 euro per la Snai. Nessuna di loro ha sospeso le scommesse in tal senso, ma fa discutere il gesto di Sisal e Goldbet: loro sì, non ne accettano più. Piccoli indizi che si accompagnano all'indiscrezione - subito smentita - da parte di Radio Sportiva: Guardiola-Juve, qualcosa può arrivare. E può sorprendere.