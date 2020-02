Giorni caldi per la Juve. Tutto in ballo e tante decisioni da prendere. A partire dalla possibile e futura guida tecnica della squadra. Sarri rischia? No, al momento non sembra esserci questo pericolo. Ma l'involuzione (non solo fisica) dei bianconeri potrebbe presto portare i dirigenti a fare valutazioni diverse, specialmente dal momento in cui Pep Guardiola può svincolarsi dal City dopo la sentenza Uefa che preclude il Manchester dalla Champions League per ben due anni. Dunque, cosa c'è di vero? Che si attendono sviluppi. E che tutti sono spettatori interessati.