Pep Guardiola alla Juve? Per ora è solo un sogno di tanti tifosi che però in queste ore stanno cercando notizie e conferme circa la possibilità della Juve di portare lo spagnolo sulla panchina bianconera. Lo stesso Guardiola ha confermato la volontà di voler restare al Manchester City ma i bianconeri hanno ancora una speranza legata alla possibile sanzione Uefa che impedirebbe al Manchester City di giocare la Champions per la prossima stagione o per le prossime due stagioni. Solo così Pep potrebbe cercare di lasciare il City per abbracciare il progetto Juve che intanto, però, sta chiudendo per Maurizio Sarri. Questa sarà la settimana decisiva, in un senso o nell'altro.