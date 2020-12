Molti tifosi della Juventus nelle ultime stagioni continuano a chiedersi se Leonardo Bonucci sia un difensore meritevole di essere il leader difensivo di una squadra del calibro di quella bianconera. La Juve ha invece una certezza: il numero 19 è troppo prezioso e non si muove. Il retroscena di mercato che simboleggia perfettamente questa posizione è il continuo conrteggiamento di Pep Guardiola...



IL RETROSCENA - L'allenatore catalano è un grande estimatore di Bonucci, che con le sue caratteristiche da regista arretrato è un giocatore ideale per il suo calcio. Da allenatore del Manchester City ha continuato a sondare il terreno con la Juve, ma come spiega Calciomercato.com ha sempre ricevuto risposte negative. Anche prima di prendere Ruben Dias dal Benfica a settembre, Guardiola ha propiziato un ultimo tentativo per Bonucci. Ma niente. Incedibile. DEFINITIVO - A maggior ragione con l'arrivo sulla panchina juventina di un amico come Andrea Pirlo, Bonucci rimane un patrimonio a cui la Vecchia Signora non vuole rinunciare. L'ha già lasciato andare una volta, al Milan. Una situazione che non si ripeterà. Con buona pace dei detrattori. E di Pep: chissà se nei due anni e mezzo di contratto che ancora lo legano al City dopo il recente rinnovo ci riproverà...