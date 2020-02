L’esclusione del Manchester City dalle prossime due edizioni della Champions League ha gettato incertezza sul futuro del club. Senza poter competere per la massima competizione europea, i top player dei Citizens potrebbero pensare di cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Discorso che vale anche per Pep Guardiola, da tempo desiderato dalla Juventus. Questa mattina, però, sono rimbalzate voci di chiusura: il tecnico catalano vuole restare al Manchester City.



GUARDIOLA NON SI MUOVE – Una presa di posizione forte, che getta acqua sul fuoco. Secondo Sky Sport Uk, Guardiola avrebbe già comunicato a dirigenti e giocatori di voler restare al City anche per la prossima stagione. “Ora più che mai dobbiamo dimostrare tutti che noi siamo talento, non soldi” queste le parole pronunciare dall’ex Barcellona alla squadra (riportate da The Athletic), un messaggio chiaro, rivolto a ricompattare un ambiente scosso dalla sanzione della UEFA. Parole che hanno già trovato riscontro tra i suoi uomini. Sempre secondo Sky Sport in Inghilterra, Sterling avrebbe assicurato di non voler cambiare maglia, nonostante il forte interessamento del Real Madrid. Da uno scenario semi-apocalittico, che dipingeva una squadra orfana di allenatore e top player, a un Manchester City senza Champions, ma con Guardiola e le sue stelle. Anche l'agente del tecnico si è esposto sul suo assistito, confermando la permanenza.