Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha parlato del futuro di Sergio Aguero: "Gli auguro il meglio. Troverà la soluzione migliore per la parte finale della sua carriera. Saremo felici di qualsiasi scelta farà per il suo bene e quello della sua famiglia. Anche se questa volesse dire vederlo con un altro club di Premier League”. L'argentino lascerà il Manchester City dopo 10 anni di permanenza all'ombra dell'Etihad. Tra i club interessati c'è pure la Juventus.