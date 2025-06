Guardiola a Mediaset: 'La Juventus è sempre la Juventus. Conte? Uno dei migliori di sempre'

AFP via Getty Images



Juventus-Manchester City, parla Guardiola

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del suo Manchester City sulla Juventus. Le parole:"Sì, senz'altro. La Juventus è sempre la Juventus, ci siamo ritrovati e da tempo non facevamo una prestazione così. Pensate che l'anno scorso eravamo una buona squadra ma abbiamo avuto tanti infortuni ed è difficile gestire"."Le due partite precedenti abbiamo vinto ma senza quella sensazione, oggi dobbiamo giocare partite per far vedere che ci siamo. Ritrovarci, quello che ci ha identificato nel periodo precedente, vincere o non vincere non importa ma dobbiamo essere noi. Senza energia, senza gioco eravamo, ora ci stiamo ritrovando".

"Questo ragazzo fa goal ma ha la concorrenza lì che è forte. Deve dare il massimo ma sarà difficile per tutti"."Gli voglio non bene, di più, questi dieci anni insieme non sarebbero stati possibili senza di lui. Va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti al mondo di tutti i tempi, Antonio fa sempre il meglio. Gli auguro il meglio".