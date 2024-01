Pep Guardiola (Manchester City), Ha sconfitto Simone Inzaghi (Inter) e Luciano Spalletti (Napoli e Italia) per il FIFA The Best 2023 nella sezione dedicata agli allenatori. Arrivano i complimenti del manager dei Citizens ai suoi avversari, specialmente al tecnico nerazzurro: 'Condivido questo premio con Spalletti e Inzaghi.'. Guardiola riconosce il valore degli sfidanti, esaltando la strenua competizione imposta da Inzaghi e Spalletti. L'apprezzamento del manager del Manchester City evidenzia il rispetto reciproco nel mondo del calcio e l'ammirazione per le sfide impegnative.