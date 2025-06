Guardiola a beIN Sports: 'La Juventus è il club più importante in Italia'

AFP via Getty Images

La Juventus affronterà il Manchester City, il prossimo 26 giugno a Orlando, nell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. I bianconeri, nel corso di questa stagione, hanno già sfidato e battuto i Citizens nella fase campionato di Champions League.Lo scorso 11 dicembre, infatti, la Juve si impose 2-0 all'Allianz Stadium grazie ai goal di Dusan Vlahovic e Weston McKennie. Negli Stati Uniti, dunque, andrà in scena la rivincita per la squadra di Pep Guardiola, il quale ha rilasciato un'intervista esclusiva a beIN Sports, nel corso della quale ha parlato proprio di Juventus.

Le parole di Guardiola sulla Juve

"Ci siamo affrontati a Torino e abbiamo perso, ma ora hanno cambiato allenatore perché Thiago Motta ora non è più lì. E' il club più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è il club con il maggior seguito e il maggior numero di tifosi. La Juventus è un club davvero incredibile sotto molti aspetti e non vediamo l'ora di giocarci contro".