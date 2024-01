Le parole dia Mediaset:– "Fastidio no, sono dinamiche che da sempre esistono. Sono più o meno ironiche e fantasiose. Due squadre in un momento particolare. C’è da sottolineare che rappresentano due realtà che fano bene al calcio italiano, senza dimenticare il Milan. Questo campionato è più incerto, vediamo cosa succederà. Siamo ancora ad una fase interlocutoria, anche delle schermaglie. Andremo a rispolverare aneddoti, ma questo è il bello del calcio, è fatto di botta e risposta, affermazioni più o meno piccanti, ma tutto in un clima di grande correttezza".