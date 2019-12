Your browser does not support iframes.

Una classifica destinata a far discutere. Si tratta della top 100 del Guardian per i calciatori nel 2019, che vede Cristiano Ronaldo addirittura fuori dal podio, al quarto posto. Al primo c'è sempre Lionel Messi del Barcellona, che ha conquistato la scorsa edizione del Pallone d'Oro, seguito da due calciatori del Liverpool. Non Mohamed Salah, però, che segue il fenomeno portoghese al quinto posto, davanti a Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain e a Robert Lewandowski del Bayern Monaco.



Scoprite la top 5 del Guardian per il 2019 nella nostra gallery dedicata.