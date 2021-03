Un look che l'ha reso praticamente irriconoscibile, e che ovviamente ha scatenato i social. Gonzalo Higuain ha catturato l'attenzione dei suoi vecchi tifosi, quelli della Juventus e non solo. Ed eccolo, canotta rosa dell'Inter Miami e allenamento con tanto di nuovo profilo: di fatto stempiato, o almeno con pochi capelli, più una barba folta e qualche chiletto di troppo.



"Assomiglia a Giobbe Covatta", scrive Salvatore. Ma c'è anche chi è più comprensivo: "Higuain siamo tutti. La quarantena ci sta rovinando". Ed effettivamente, l'assenza dei barbieri in questo periodo ha portato a situazioni particolare. Guardate un po' nella gallery dedicata...