Contro lalaha agguantato l'ennesimo pareggio stagionale. Ai bianconeri manca sempre meno per il ritorno indopo l'ultima annata fuori dalle coppe europee. Giovanni, voce di Sky Sport, ha parlato della prestazione dei bianconeri, sottolineando però come la squadra non vinca in trasferta da gennaio. Di seguito le sue parole.' - "Tra gli aspettti positivi c'è senza dubbio la prestazione, forse soltanto a Napoli la Juventus ha creato di più palle gol rispetto a ieri. Ci sono però anche altri numeri, come ad esempio il fatto che nel girone di ritorno la Juve ha ottenuto soltanto 20 punti, o che non vince in trasferta da gennaio contro il Lecce. Nelle ultime 14 partite i bianconeri viaggiano con la media di un punto a partita, con soltanto due vittorie".