Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista vicino al mondo Juve Giovanni Guardalà ha parlato del possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero: "Pogba in teoria è un centrocampista che fa gol, però deve essere il Pogba di qualche anno fa e non quello degli ultimi anni al Manchester United, in cui sembrava una controfigura del giocatore visto a Torino e con la Francia. Se torna il vero Pogba, può dare i gol che sono mancati. Con Allegri nei due anni di Juve era andato sempre in doppia cifra".