Il giornalista di Sky Sport inviato a Torino, Giovanni Guardalà, ha parlato della situazione in casa Juventus: "C'è preoccupazione perché tre quarti della difesa titolare sarà fuori gioco per diverse partite e perché è arrivata la terza positività consecutiva in pochi giorni. A differenza delle altre volte, la Juve ha creato la bolla ma i calciatori non stanno al J Hotel; c'è l'autorizzazione dell'ASL per fare il tragitto casa-lavoro. Inoltre, l'ASL assicura che non si sta sviluppando un focolaio all'interno dello spogliatoio bianconero e la situazione è costantemente monitorata".