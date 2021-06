Paolo Montero, detto "Pigna", quest'anno compirà 50 anni, e nel cuore della sua carriera da duro e roccioso difensore ha legato la sua vita alla Juventus per nove anni. Oggi Montero è appena tornato ad allenare in Argentina (lui che è uruguayano) nel San Lorenzo.Un must, per rivivere tutti i ricordi che ha lasciato un giocatore sinonimo di grinta estrema e dedizione.