Multa da 77 mila euro e sospensione di dieci settimane da partite e allenamenti con la squadra per Kieran Trippier. La federcalcio inglese ha chiesto alla Fifa la squalifica del terzino classe 1990, che può fare ricorso in appello. L'accusa è quella di "insider trading" per aver passato informazioni riservate a scopo di lucro. Infatti nell'estate del 2019 il calciatore avrebbe parlato del suo imminente passaggio dal Tottenham all'Atletico Madrid con suo fratello, che ha scommesso sul trasferimento poi avvenuto.