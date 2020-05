Guai per Diego Costa. L'attaccante dell'Atletico Madrid, secondo Cadena Ser, rischierebbe il carcere. La Procura Spagnola ha infatti chiesto sei mesi di prigione e mezzo milione di euro di multa per una frode fiscale commessa nel 2014. Per l'emittente iberica, il processo si terrà giovedì all'Audiencia Provincial: il centravanti deve rispondere dell'evasione di un milione di euro di tasse.