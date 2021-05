In questi giorni sono circolate le immagini della nuova e lussuosissima casa a Lisbona di Cristiano Ronaldo, la più costosa dell’intero Portogallo, pagata 7,59 milioni di euro. Purtroppo per il fenomeno della Juventus, è emerso un problema che mette a rischio parte della sua abitazione, ovvero l’irregolarità della veranda in cima al tetto, che non fa parte del progetto ed ha indisposto chi ha messo la firma su tutto, ovvero l’architetto José Mateus. Come si legge su Calciomercato.com, a firma Pippo Russo, “Egli stesso (l'architetto, ndr) ha spiegato nel corso di un'intervista telefonica rilasciata all'emittente SIC e pubblicata nella tarda serata di giovedì 27 maggio, quella "marquise" sarebbe non soltanto illegale, ma violerebbe anche il diritto d'autore. Secondo Mateus, non sarebbero state richieste autorizzazioni al comune di Lisbona né agli altri condomini per effettuare un intervento così pesante. A confortare la sua posizione è intervenuto anche il presidente dell'Ordine degli Ingegneri portoghesi, Carlos Mineiro Aires, secondo la cui opinione quella veranda va demolita senza se e senza ma. E in questo senso si starebbero muovendo le autorità locali, come annunciato in prima pagina stamani dal Correio da Mânhá. La permanenza nella nuova casa inizia molto male per CR7. Che dal canto suo ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda. In certi casi il silenzio è la sola risposta”.