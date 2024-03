L'ex centrocampista tra le altre della Juventus Arturosarebbe stato denunciato in Brasile. Questo è quanto riferisce O Globo. La denuncia arriverebbe da un agente immobiliare di lusso. Il motivo? Il cileno avrebbe distrutto l'appartamento (ovviamente lussuoso) in cui avrebbe vissuto durante il suo periodo al. Secondo sempre il portale il giocatore avrebbe abbandonato l'appartamento in maniera improvvisa, senza pagare diversi mesi di affitto e soprattutto in condizioni disastrose. Per questo la decisione dell'agente immobiliare di muovere una denuncia nei suoi confronti.