Alia Guagni, difensore della Nazionale italiana che si è trasferita in estate dalla Fiorentina all'Atletico Madrid non vorrebbe ritrovare subito la sua ex squadra in Champions League: "Preferirei la Juventus - dichiara a TMW Radio -, o sarebbe davvero una giornata difficilissima...". Sulle partite del campionato femminile giocate negli impianti delle prime squadre maschili come Allianz Stadium e San Siro dice: "Fa bene a noi e al movimento vedere partite importanti in uno stadio che lo sia altrettanto. A Firenze abbiamo dato il via, poi c'è stata la Juventus e ora anche a Milano ci sarà questa partita incredibile. Peccato per i tifosi: anche se fossero mille, a San Siro si perderebbero...".