Mondiale per Club, il guadagno per l'approdo agli ottavi

La qualificazione agli ottavi di finale vale 7 milioni di euro



Juventus, il guadagno dalla fase a gironi del Mondiale per Club

1,9 milioni per la vittoria sul Al-Ain

1,9 milioni per la vittoria sul Wydad

0 per la sconfitta contro il Manchester City

Due vittorie ed una sconfitta, si conclude così la fase a gironi del Mondiale per Club per la Juventus di Igor Tudor alla prima apparizione. Due vittorie rispettivamente contro Al-Ain e Wydad ed una sconfitta pesante contro il Manchester City per 5-2. Quanto hanno guadagnato i bianconeri con il passaggio del turno?