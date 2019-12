Andare più avanti possibile in Champions League per la Juventus è fondamentale, non soltanto per il motivo più ovvio, ovvero tornare sul tetto d'Europa per la prima volta dal lontano 1996. Più si avanza nella massima competizione continentale, più sono alti gli introiti a livello economico, utili per sistemare una situazione di bilancio critica come quella del club bianconero.



I GUADAGNI - La Juventus, in questo senso, ha già messo in tasca un jackpot da 95.6 milioni di euro, come sottolinea oggi Il Corriere Torino. Si tratta del quarto introito più alto alle spalle dei 117.1 milioni di euro del Barcellona, dei 111.1 del Liverpool e dei 110.6 del Tottenham, l'una semifinalista e le altre due finaliste della scorsa edizione di Champions League. Alle spalle dei bianconeri le due squadre di Manchester, con lo United (93.5 milioni di euro) di poco davanti al City (93.3 milioni)



La classifica nel dettaglio per i club italiani, compresa la situazione della Juventus, nella nostra gallery dedicata.