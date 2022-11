Intervenuto in esclusiva ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex difensore della Juve Zdenek Grygera ha parlato anche di quello che ha significato per lui vestire la maglia della Vecchia Signora.'Ho avuto tanti bei ricordi, ma quello che ho impresso nella mente è stato il mio gol all'Inter. Giocammo in casa e pareggiammo negli ultimi minuti, contro un Inter che poi andò a vincere lo scudetto. Questi ricordi mi resteranno sempre e pensare di aver giocato con campioni come Nedved, Del Piero, Trezeguet o Camoranesi, mi rende orgoglioso'.