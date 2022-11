Cresce l'attesa per il derby d'Italia tra Juve ed Inter, pronte a darsi battaglia per ottenere la massima posta in palio. Ma quella contro i nerazzurri non sarà mai una partita come le altre e ha provato a spiegarlo uno che queste sfide le ha giocate. Si tratta dell'ex giocatore bianconero, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Ho visto la sfida contro il Psg e sono emersi molti segnali positivi. C'è anche da dire che nei mesi precedenti sono mancati molti giocatori per infortunio e la loro assenza si è sentita. Contro i francesi hanno fatto un'ottima gara, poi il primo errore lo paghi se affronti campioni di quel calibro. Contro l'Inter sarà molto dura e spero che andrà bene perchè'.'In questo momento alla Juve ci sono anche numerosi infortuni come ho già detto prima, questo bisogna tenerlo in forte considerazione. E' normale poi che capitano momenti in cui le cose non ti girano insieme'.'Giorgio era fenomenale.. Anche quando stava male e restava lontano dal campo caricava sempre la squadra pure dalla tribuna'.'Sto facendo il dirigente da 7 anni e so cosa vuol dire essere in una società. Conosco Alex molto bene, ho giocato con lui 3 anni e siamo molto amici. E' stato un campione, non so in futuro cosa deciderà di fare.(Nedved), ma non parlo delle nostre cose'.'Bremer sicuramente, mi è piaciuto tantissimo. Gatti l'ho visto un paio di volte ed è ancora da valutare, ma ha molta forza fisica e può fare bene secondo me.'.'Ho avuto tanti bei ricordi, ma. Giocammo in casa e pareggiammo negli ultimi minuti, contro un Inter che poi andò a vincere lo scudetto. Questi ricordi mi resteranno sempre e'.