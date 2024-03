Ilha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Gruppo MSC per la cessione del Secolo XIX. La notizia è stata annunciata direttamente dal gruppo editoriale, guidato dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino, anche noto per la sua posizione di vertice all'interno della Juventus FC, di proprietà di Exor.Exor, holding finanziaria degli Agnelli-Elkann e azionista di maggioranza di GEDI, ha quindi facilitato questa importante operazione di cessione del Secolo XIX al Gruppo MSC.“Il Gruppo GEDI e il Gruppo MSC comunicano di aver raggiunto un’intesa preliminare per la cessione de Il Secolo XIX a una società interamente controllata dal Gruppo MSC. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione”, si legge nel comunicato.