L'allenatore del Frosinone ed ex Campione del Mondo, Fabio Grosso, ha rialsciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa post gara, in cui ha commentato anche la prestazione del neo acquisto della Juve, Federico Gatti.



'​ll mio giudizio è abbastanza superfluo visto che è stato acquistato poco fa dalla Juve. Federico un mese fa non era ancora dei bianconeri e e faceva delle grandi partite. Dobbiamo essere bravi a sapergli concedere degli errori perché solo sbagliando si può migliorare. Ha una grande mentalità, grande qualità e grandissimi margini per migliorare. Sono contento che oggi abbia fatto una bellissima partita perché non era affatto facile per lui'.