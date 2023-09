Nella conferenza stampa di presentazione al Lione, l'ex giocatore della Juve Fabio Grosso ha parlato della sua esperienza da allenatore con le giovanili del club bianconero. Di seguito le parole tradotte e riportate da Radio Fuori Campo.'Ho sentito dentro di me qualcosa di straordinario ed ho deciso di cominciare dalle giovanili della Juventus. Ho iniziato a lavorare con i giovani, poi nel tempo sono passato ai più 'grandi', ma sempre con lo stesso filo conduttore: tutto ciò che ho potuto vincere o realizzare l'ho fatto pensando che so cosa voglio, so dove voglio arrivare ed amo migliorarmi sempre'.