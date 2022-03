L'ex Campione del Mondo, Fabio Grosso, è tornato a parlare dell'eliminazione dell'Italia da prossimi Mondiali in Qatar e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky. Di seguito le parole rilasciate dall'allenatore del Frosinone.



'Contro la Macedonia c'è stata una grande delusione, ma da qui possiamo mettere basi per ottenere nuove soddisfazioni. Da tanti anni non riusciamo ad essere protagonisti nei Mondiali e io penso che qualche domanda sia lecito farcela. Bisogna ripartire dal movimento calciastico dilettantistico per poter risalire'.