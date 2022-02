La centrocampista della Juventus Julia Grosso si è raccontata in una lunga intervista a Cittadinocanadese.com. Sono stati molti i temi toccati dalla giocatrice, dal rapporto con il padre allenatore all'oro olimpico vinto con il suo Canada in estate. Fino ad arrivare al suo approdo in Italia e alla scelta della Juventus, proprio con la Vecchia Signora la numero 15 si è messa in mostra nel match di domenica contro l'Inter. Queste le principali dichiarazioni di Julia:



IL PAPÀ - "È stato un allenatore nel mio percorso di crescita. È stato sempre lì per me nella buona e cattiva sorte, sempre pronto a motivarmi. Mi stimola sempre a fare meglio ed a continuare a puntare in alto. Non credo che sarei dove sono adesso senza di lui, la sua spinta mi ha aiutato davvero tanto"



LE OLIMPIADI - "Eravamo tutte decise e convinte di poter vincere le Olimpiadi, niente sembrava in grado di potercelo impedire. Eravamo tutte in perfetta sintonia. Spero che quello che è successo alle Olimpiadi ispiri le ragazze più giovani, perché, in fin dei conti, è per loro che lo stiamo facendo, per le più giovani che amano giocare a calcio, affinché possano sognare, guardare al futuro con ottimismo e sapere che anche loro possono farcela"



LA JUVENTUS - "È stata sicuramente una delle migliori sensazioni di sempre. Giocare a calcio da professionista è sempre stato il mio sogno. Ho sempre saputo che il calcio professionistico era quello che volevo ma non credevo sarebbe successo in questo modo".