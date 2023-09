Le parole di Fabioalla Gazzetta dello Sport:"L’Inter è forte, è partita a punteggio pieno e sicuramente è una delle favorite. Il punto di forza è la completezza della rosa. Le rivali dei nerazzurri? Milan, Napoli e Juventus. I rossoneri per freschezza e mercato, gli azzurri per la continuità e i bianconeri perché non hanno le coppe".