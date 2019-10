Fabio Grosso, ex terzino che ha chiuso la carriera con tre stagioni alla Juventus, è ritornato ai microfoni di Sky Sport sul momento che, impossibile da superare, lo ha consacrato alla storia del calcio italiano. Il rigore del mondiale 2006 resta una pietra miliare nella sua carriera, così lo ha voluto commentare a margine della sfida tra Italia e Germania Legends andata in scena oggi (3-3 finale).



UNDICI METRI MONDIALI - È un bel ricordo, di quelli che rimangono indelebili, perché sono state emozioni forti. Mi accompagneranno tutta la vita, così come per altre persone. È stato bello rincontrare i vecchi compagni di squadra, lo faccio volentieri perché abbiamo vissuto delle belle emozioni insieme".