Torna in campo la Juventus Under 23. La formazione di Lamberto Zauli affronta in trasferta il Grosseto: calcio d'inizio alle ore 15. Dopo la vittoria in extremis contro il Novara i bianconeri cercano continuità e, soprattutto, una crescita nella prestazione sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico.



IL TABELLINO



Grosseto-Juve Under 23: 0-0



Marcatori:



Grosseto (4-3-1-2): Barosi, Raimo, Gorelli, Moscati, Galligani, Kraja, Polidori, Campeol, Merola, Sicurezza, Vrdoljak. A disp. Chiorra, Giannò, Ciolli, Fratini, Boccardi, Simeoni, Russo, Consonni, Stjiepovic, Fregoli, Scaffidi​. All. Magrini.

Juve Under 23 (3-5-2): Nocchi; Delli Carri, Alcibiade, Gozzi; Barbieri, Dabo, Leone, Ranocchia, Rosa; Brighenti, Marques. A disp. Bucosse, Raina, Troiano, Compagnon, Capellini, Anzolin, Felix Correia, Miretti, Da Graca, Verduci. All. Zauli



Ammonizioni: (Dabo 35')



Arbitro: Sig. ​Maggio della sezione di Lodi



43' - Bello scambio Brighenti-Ranocchia, il tiro del centrocampista viene murato da un difensore



37' - Tiro dalla distanza di Sicurella che pesca una traiettoria pericolosa, il pallone esce fuori di poco



35' - Ammonito Dabo per un'entrata ruvida a centrocampo



27' - OCCASIONE JUVE, azione personale di Leone che avanza fino alla lunetta dell'area, fucilata che si alza sopra la traversa



26' - Verticalizzazione del Grosseto che buca la difesa, bravo ancora una volta Nocchi a salire e spazzare



19' - Tiro cross di Campeol, Nocchi è bravo a intervenire e sventare ogni pericolo



16' - La Juve gestisce palla ma il Grosseto è bravo a chiudere ogni spazio



8' - Tentativo di Moscati murato da Alcibiade



0' - Fischio d'inizio