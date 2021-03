IL TABELLINO



Grosseto-Juve Under 23: 0-1



Marcatori: (Da Graca 85')



Grosseto (4-3-1-2): Barosi, Raimo, Gorelli, Moscati (Stjiepovic 46'), Galligani (Boccardi 67'), Kraja (Giannò 67'), Polidori, Campeol, Merola (Fratini 60'), Sicurella (Russo 87'), Vrdoljak. A disp. Chiorra, Ciolli, Simeoni, Consonni, Fregoli, Scaffidi​. All. Magrini.

Juve Under 23 (3-5-2): Nocchi; Delli Carri, Alcibiade, Gozzi; Barbieri, Dabo (Miretti 60'), Leone (Troiano 82'), Ranocchia, Rosa (Compagnon 75'); Brighenti (Verduci 82'), Marques (Da Graca 46'). A disp. Bucosse, Raina, Capellini, Anzolin, Felix Correia. All. Zauli



Ammonizioni: (Dabo (J) 35', Alcibiade (J) 57', Polidori (G) 65')



Arbitro: Sig. ​Maggio della sezione di Lodi