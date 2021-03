1







di Marco Amato

Partita spenta, prestazione non particolarmente illuminante ma nonostante tutto ciò la Juve Under 23 vince 1 a 0 contro il Grosseto. A regalare la vittoria ai bianconeri è la freschezza dei giovani: assist di Miretti e gol di Da Graca. NOCCHI 6.5 – Il Grosseto non rinuncia ad attaccare ma sulla sua strada trova il portiere bianconero sempre pronto in ogni situazione



DELLI CARRI 6.5 – Attento dietro, non rinuncia a salire di qualche metro per costruire



ALCIBIADE 6.5 – Alcuni interventi tempestivi evitano che la squadra avversaria possa tirare nello specchio



GOZZI 6.5 – Diversi interventi in anticipo, ottimo tempismo



BARBIERI 7 – Un pendolo sulla fascia destra, bene in copertura, ancora meglio quando trova spazi per avanzare



RANOCCHIA 6.5 – Non disdegna di inserirsi per provare ad andare al tiro dalla distanza, purtroppo gli spazi che gli vengono concessi sono veramente limitati



LEONE 6.5 – Suona la carica per i suoi con un’azione personale e un tiro dalla distanza che per poco non si infila sotto la traversa. Buone trame ma anche qualche errore che regala palla agli avversari (Dall 82' TROIANO 6 - Importante la sua esperienza per mantenere il vantaggio)



DABO 5 – Molti errori, non riesce a liberare la gamba e partire in progressione, non incide (Dal 60' MIRETTI 7 - Dà freschezza e brillantezza alla manovra, grazie al pallone recuperato e all'assist per Da Graca mette la sua firma sulla vittoria)



ROSA 6 – Va sul fondo per mettere il pallone in mezzo ma servirebbe più continuità e meno prevedibilità (Dal 75' COMPAGNON 6 - Non tocca molti palloni ma gioca uno scampolo di partita con attenzione)



BRIGHENTI 6.5 – Come suo solito lavora tanto per la squadra nel limitare la prima costruzione avversaria e nel dialogare con i compagni (Dall'82' VERDUCI 6 - Esordio e minuti nelle gambe che danno esperienza)



MARQUES 5.5 – Con il pallone tra i piedi può far tremare la difesa avversaria, il problema è che si accende a sprazzi e per ampi tratti non lo si vede (Dal 46' DA GRACA 7.5 - Cambia la squadra e il campionato ma Da Graca continua imperterrito a fare quello che sa: segnare gol pesanti come macigni)



All. ZAULI 7 - Dà fiducia ai giovani della Primavera e viene premiato: azzardo vincente. Anzi no, programmazione e progetto vincente!